Предпринимательница лишилась более 17 млн рублей из-за мошенников в Ленобласти

Незнакомец убедил женщину перевести рубли на криптокошелек, взамен он обещал доллары США.

В Ленобласти бизнесвумен отдала мошенникам свыше 17 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Всеволожского района обратилась накануне 37-летняя местная жительница. По словам женщины, в период с 4 апреля по 16 мая незнакомец убедил ее перевести рубли на криптокошелек, взамен он обещал доллары США. Так, потерпевшая отправила в общей сложности 17,2 млн рублей.

Отмечается, что предпринимательница является директором трех коммерческих фирм. Злоумышленников разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала курьера мошенников, похитившего у пенсионерки с улицы Подвойского 880 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Фото: Piter.TV