На улице Тосина построили детский сад для 350 детей

В детском саду предусмотрены залы для спортивных и творческих занятий, кабинеты логопеда, а также бассейн размером 4 х 7 метров.

Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест на территории ЖК "Витебский парк" на улице Тосина, дом 3, корпус 3, строение 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание рассчитано на 350 воспитанников, включая группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Группы для самых маленьких расположены на 1 этаже и имеют выходы на игровые площадки, оборудованные навесами, качелями и элементами для развития, экспериментов и активных игр. В детском саду также предусмотрены залы для спортивных и творческих занятий, кабинеты логопеда, а также бассейн размером 4 х 7 метров.

В новом детском саду также создана безбарьерная среда: входные группы спроектированы без ступеней и расположены на уровне земли, между этажами установлены лифты.

В Василеостровском районе на Уральской улице достроили детский сад на 130 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"