США отказались подписывать декларацию о гарантиях безопасности для Украины

В опубликованном документе "коалиции желающих" отсутствуют конкретные обязательства.

Администрация США не стала подписывать декларацию о намерениях по будущим гарантиям безопасности для Украины, согласованную европейскими союзниками. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Накануне, 6 января, в Париже лидеры Франции, Великобритании и Украины Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали документ, который касается возможного размещения многонациональных сил на украинской территории после прекращения огня. Подпись США под ним отсутствует.

Согласно информации Politico, изначально ожидалось, что США также присоединятся к декларации. Однако из её окончательной версии были удалены конкретные обязательства, в том числе положение о том, что США обязуются оказать военную поддержку многонациональным силам в случае нападения на них. Вашингтон не входит в так называемую "коалицию желающих", и в итоге документ остался за подписями только её участников.

Ранее Piter.TV сообщал, что Макрон, Стармер и Зеленский договорились о возможном размещении многонациональных сил на Украине после прекращения огня.

Фото: pxhere.com