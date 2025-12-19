"Предлоги несостоятельны": в МИД России осудили вооружённую агрессию США против Венесуэлы

В официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства действия США названы актом вооружённой агрессии.

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало официальное заявление, в котором решительно осудило вооружённую агрессию Соединённых Штатов против Венесуэлы. Текст заявления размещён на сайте ведомства.

Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны МИД РФ

Данное заявление стало официальной позицией России на события, начавшиеся сегодня утром, когда вооружённые силы США нанесли удары по объектам в Каракасе и других регионах Венесуэлы. Ранее о "военной агрессии с целью захвата нефти" заявляло правительство Венесуэлы.

Предельно встревожены сообщениями о том, что Президент Венесуэлы Н. Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права. МИД РФ

Ранее Piter.TV сообщал, что Трамп заявил, что президент Венесуэлы Мадуро вместе с женой был захвачен.

Фото: ВКонтакте / МИД России