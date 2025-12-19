Трамп заявил, что президент Венесуэлы Мадуро вместе с женой был захвачен

Президент США анонсировал пресс-конференцию на вечер 3 января.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил об успешном проведении полномасштабной военной операции против Венесуэлы, в ходе которой был захвачен и вывезен из страны действующий президент республики Николас Мадуро вместе с супругой. Соответствующее заявление он сделал в соцсети Truth Social.

Соединенные Штаты Америки успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был схвачен и вывезен самолетом из страны. Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки

Глава Белого дома также анонсировал пресс-конференцию, которая состоится сегодня в 19:00 по московскому времени в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Напомним, 3 января в Каракасе прогремели взрывы. По данным СМИ, ударам подверглись ключевые военные объекты: база Фуэрте Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, дом министра обороны и порт столицы. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил также об атаке на здание парламента Венесуэлы.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль заявил об агрессии со стороны США и сообщил, что президент Мадуро перед этими событиями подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения. Если заявление Трампа подтвердится, это будет означать беспрецедентную военную операцию по свержению законного правительства суверенного государства.

Ранее Piter.TV сообщал, что МИД РФ готовит официальное заявление в связи с агрессией США против Венесуэлы.

Фото: YouTube / The White House