В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым

Михаил Шеремет оценил угрозу Киева в отношении участников парада, который 9 мая пройдет в Москве.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал лидера киевского режима Владимира Зеленского не мнить себя неприкасаемым, а также помнить иностранного политика о наказании, которое его настигнет за все содеянные преступления. Соответствующее заявление парламентарий из нижней палаты парламента сделал в комментарии для новостного агентства "РИА Новости", говоря о недавних угрозах со стороны украинских властей в адрес участников парада Победы в Москве. По словам политика, Зеленскому больше не удастся уйти от ответственности по "привычке спрятавшись в логове своего бункера".

Угрожающему всему миру взращенному Западом диктатору Зеленскому не стоит мнить себя неприкасаемым. Это с его стороны большое заблуждение. Его обязательно настигнет наказание и справедливое возмездие за все содеянные преступления. Михаил Шеремет депутат ГД РФ

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве назвали слова Владимира Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой. Дипломаты заметили, что ресь идет о классической угрозе "террориста международного масштаба".

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Фото: Piter.tv