В Московском парке Победы утонул петербуржец

По словам очевидцев, горожанин прыгнул в воду и не вынырнул.

В Московском парке Победы 13 июля утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По словам очевидцев, горожанин прыгнул в воду и не вынырнул. Водолазы Поисково-спасательной службы Петербурга нашли тело погибшего, извлекли его из воды и передали полицейским.

Во избежание подобных трагедий, спасатели напомнили, что нельзя купаться в необорудованном месте, заплывать за буйки, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, запрещается упускать из виду ребенка, нырять в незнакомых местах и прыгать в воду с лодок.

Ранее мы рассказывали о том, что в Волхове нашли утонувшего мужчину.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу