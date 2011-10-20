В Волхове нашли утонувшего мужчину

Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога доставили погибшего на берег.

В ночь на субботу, 13 июля, в Ленобласти мужчина ушел купаться и не вернулся домой. В городе Волхов в реке нашли тело погибшего. Об этом сообщили в tg-канале Аварийно-спасательной службы ЛО.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога доставили погибшего на берег и передали сотрудниками полиции. Личность погибшего и причина смерти в настоящий момент устанавливаются. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО