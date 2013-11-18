Анонсирована RPG по мотивам Warhammer 40 k — Rogue Trader

Создатели раскрыли подробности проекта.

Российская студия разработки Owlcat Games официально анонсировала новую компьютерную RPG-игру под названием Warhammer 40,000: Rogue Trader. Создатели проекта уточнили, что для них работа стала первой классической ролевой игрой, сделанной по Вселенной Warhammer 4 k.

Известно, что пользователям придется примерить на себя образ одного из вольных торговцев. Это категория людей, которые не только занимаются продажей товаров, но также и исследованием новых миров. Они работают независимо от Империума, обладают хорошим вооружением и имеют права самостоятельно принимать решения. Во время исследования персонаж познакомится как с обитаемыми планетами, так и с затерянными мирами. Также игроку придется сражаться с культистами Хаоса и различными ксеносами.

Вышел трейлер фильма "Человек из Торонто" Патрика Хьюза.

Фото и видео: YouTube / Owlcat Games

