Вышел трейлер фильма "Человек из Торонто" Патрика Хьюза

Комедийный боевик выйдет на стриминге 24 июня.

Вышел трейлер фильма "Человек из Торонто". Официальный релиз проекта запланирован к выходу на американском стриминовом сервисе Netflix 24 июня. Режиссером комедийного боевика выступил Патрик Хьюз, известный зрителям по работе над "Неудержимыми-3". Сценарий написан Крисом Бременером, Джейсоном Блюменталем и Робби Фоксом.

Сюжет истории основывается на жизни неудачника, проживающего в Нью-Йорке. Из-за ошибки бронирования в сервисе Airbnb герой попадает в криминальную разборку. Его неожиданно приняли за известного убийцу, прозвище которого - "Человек из Торонто".

Роли в картине исполнили Эллен Баркин, Кейли Куоко, Вуди Харрельсон, Кевин Харт, Лела Лорен, Джасмин Мэтью, Кейт Драммонд, Роб Арчер, Пирсон Фоде.

Вышел трейлер документального фильма "Чип внутри меня" о жизни людей с имплантами.

Фото и видео: YouTube / Netflix



