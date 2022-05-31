Лента выйдет 1 июня.

Вышел трейлер документального фильма "Чип внутри меня" о жизни людей с имплантами. Официальный релиз картины запланирован к выходу 1 июня. Создатели проекта сообщили о том, что основой стали пять историй о людях, которые имеют в головном мозге специальные чипы. Режиссеру Юлии Киселевой пришлось разыскать тех, для кого подобные усовершенствования организма, стали необходимостью. Одной из героев стала Яна линкевич, которой импланты помогают снижать последствия мышечной дистонии. Они стимулируют работу головного мозга.

В фильме ведущие отечественные нейрофизиологи расскажут о теме чипирования. Будет подниматься вопрос того, возможно ли через чипы управлять сознанием человека. В фильме также рассказываются истории совсем маленьких детей — 3-летней Таси Абашиной и 2-летней Евы Бурлеску.

Приглашенными специалистами картины выступили нейрохирурги Александр Каплан (из МГУ имени Ломоносова), Михаил Лебедев (из Сколтеха), Алексей Умрюхин (Первый МГМУ имени Сеченова), американец Джонатан Уолпоу (из Национального центра адаптивных нейротехнологий).

Фото и видео: YouTube / Julia Kiseleva