Глава "Ленфильма" Эдуард Суворов снят с должности

В ближайшее время киностудию возглавит Надежда Андрющенко.

По предложению Минкультуры России в Росимуществе приняли решение о прекращении полномочий генерального директора киностудии "Ленфильм". Об этом рассказали в "РБК" со ссылкой на соответствующее распоряжение федерального агентства.

Эдуард Суворов занимал должность главы студии с конца февраля текущего года. Он вступил в должность после того, как предыдущий гендир Федор Щербаков был объявлен в розыск в связи с возбужденным в его отношении уголовным делом о вымогательстве. Место Эдуарда Суворова как минимум на 6 месяцев займет Надежда Андрющенко, которая ранее руководила службой безопасности киностудии.

На данный момент пресс-служба "Ленфильма" не комментирует СМИ отставку Суворова, ссылаясь на отсутствие официальных документов, которые бы подтверждали факт увольнения генерального директора.

Ранее мы рассказывали, что в Инженерном доме открылась выставка "Петербург в кино", в которой в том числе представлены материалы киностудии "Ленфильм".

Фото: Киностудия "Ленфильм"