Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Каролину"

Форвард набрал 70 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" добился победы над "Каролиной" со счетом 5:4 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Дилана Строума, забросившего вторую шайбу в ворота гостей. "Вашингтон" не смог обыграть соперника в основное время, но в серии буллитов хоккеисты оказались точнее "Каролины".

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 62 матча и набрал 70 (42+28) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET