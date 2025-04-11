Шайба Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Сиэтл"

На счету хоккеиста 49 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Сиэтл" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 68 матчей и набрал 49 (22+27) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Панарина помог "Рейнджерс" разгромить "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET