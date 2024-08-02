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Дубль Панарина помог "Рейнджерс" разгромить "Айлендерс"

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Форвард был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" одержал разгромную победу над "Айлендерс" со счетом 9:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также помог отличиться Винсенту Трочеку.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 77 матчей и набрал 87 (37+50) очков.

Ранее мы сообщали, что "Тампа" уступила "Торонто", Кучеров отметился передачей

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк айлендерс, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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