Дубль Панарина помог "Рейнджерс" разгромить "Айлендерс"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" одержал разгромную победу над "Айлендерс" со счетом 9:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также помог отличиться Винсенту Трочеку.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 77 матчей и набрал 87 (37+50) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET