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"Тампа" уступила "Торонто", Кучеров отметился передачей

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Форвард набрал 116 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" проиграла "Торонто" в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Оливеру Бьеркстранду в начале третьего периода. "Тампа" ушла от поражения в основное время, однако гости смогли забросить победную шайбу в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 74 матча и набрал 116 (34+82) очков.

Ранее мы сообщали, что "Эдмонтон" обыграл "Сент-Луис", Подколзин отметился шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк тампа бэй лайтнинг, хк торонто мэйпл лифс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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