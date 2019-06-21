"Эдмонтон" обыграл "Сент-Луис", Подколзин отметился шайбой

На счету хоккеиста 24 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Эдмонтон" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в середине второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Василий Подколзин провел 78 матчей и набрал 24 (8+16) очка.

Ранее мы сообщали, что дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сан-Хосе".

Видео: YouTube / SPORTSNET