Сразу 15 игроков СКА вошли в сборную России на Олимпийские игры

Опубликован официальный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2018 года.

Игроки петербургского СКА составили основу сборной России на Олимпийских играх. Сегодня, 25 января, Федерация хоккея России опубликовала список игроков, приглашенных на Зимние игры в Южной Корее. В него вошли сразу 15 представителей "армейцев с Невы".

Как стало известно Piter.TV, петербуржцы попали во все линии команды. В состав вошли голкипер Игорь Шестеркин, звездные нападающие Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Илья Каблуков, Сергей Широков, Вадим Шипачев и Николай Прохоркин, защитники Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов. Таким образом СКА стал основным клубом при формировании национальной команды России.

Всего же в расширенный список вошли 25 основных и 3 резервных игрока. Получается, что "красно-синие" составили более 50% от команды.

Ранее мы писали, что фанаты спорта во всем мире обсуждают недопуск Ана, Шипулина и Устюгова на Олимпиаду.

Фото: Piter.TV