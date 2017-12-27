Сразу 15 игроков СКА вошли в сборную России на Олимпийские игры

Игроки петербургского СКА составили основу сборной России на Олимпийских играх. Сегодня, 25 января, Федерация хоккея России опубликовала список игроков, приглашенных на Зимние игры в Южной Корее. В него вошли сразу 15 представителей "армейцев с Невы".
Как стало известно Piter.TV, петербуржцы попали во все линии команды. В состав вошли голкипер Игорь Шестеркин, звездные нападающие Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Илья Каблуков, Сергей Широков, Вадим Шипачев и Николай Прохоркин, защитники Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков и Вячеслав Войнов. Таким образом СКА стал основным клубом при формировании национальной команды России.
Всего же в расширенный список вошли 25 основных и 3 резервных игрока. Получается, что "красно-синие" составили более 50% от команды.
Ранее мы писали, что фанаты спорта во всем мире обсуждают недопуск Ана, Шипулина и Устюгова на Олимпиаду.