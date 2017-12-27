Фанаты спорта во всем мире обсуждают недопуск Ана, Шипулина и Устюгова на Олимпиаду

Весь мир обсуждает скандал с отстранением группы сильнейших российских спортсменов от Зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Виктор Ан, Сергей Устюгов, Антон Шипулин - звезды мирового уровня и прямые претенденты на олимпийские награды 2018 года. Поэтому новость об их недопуске на ОИ со стороны МОК (без конкретной аргументации и фактологии) не могла пройти мимо фанатов спорта в Европе, США и самой Южной Корее. Канал Piter.TV собрал подборку мнений в мировых СМИ и популярных социальных сетях (спасибо Гугл-переводчику за это).
Ситуацию обсуждают во Франции, Норвегии, Южной Корее, Финляндии, Канаде, США... о наших ребятах говорят везде. Все обсуждения очень похожи на то, что происходит в Рунете. Значительная часть комментаторов упрекает МОК в политической ангажированности и просит "пруфов". Многие прямо пишут, что не верят в допинговые грехи Шипулина и Ана. Примерно столько же и отзывов о том, что "Россия получила по заслугам" и "спортсмены стали жертвами интриг Кремля". Над всем этим царит общая растерянность и непонимание.
Принципиальных отличий от российских СМИ и соцсетей немного. Во-первых, если для наших СМИ "жертвой №1" стал Антон Шипулин, то западные журналисты чаще пишут про Виктора Ана. Во-вторых, картина в Европе и США резко отличается (американцы более агрессивны и явно находятся на стороне МОК, а европейцы как раз чаще сомневаются в правоте Комитета). А так - журналисты точно проявили себя как профессионалы: большинство СМИ предоставило аудитории комментарии российской стороны, выслушав аргументы наших чиновников и самих спортсменов.
Что пишут на Западе об отстранении Шипулина, Ана и других спортсменов от Олимпийских игр?
Начнем с того, что пишут много. И пишут в разных странах. Помимо крупных профильных изданий вроде Eurosport, ESPN и SportFair, ситуацию освещают общественно-политические L'Équipe, Corriere della Sera, Forbes, Bangkok Post, Reuters, а также локальные Kansas City Star, Nordic Magazine, 20minutes.fr, Gazet van Antwerpen, Bangkok Post и даже какой-то информационный портал из Албании.
Характер заголовков в большинстве случаев нейтральный. Хотя встречаются лояльные к спортсменам формулировки вроде этой "Русских спортсменов отстранили от Олимпиады - несмотря на отсутствие допинга" в BusinessDay.
Еще больше лояльности - в текстах. Eurosport пишет, что МОК отстранил спортсменов без объяснения причин. И L`Equipe, и Washington Post акцентируют внимание на том, что у наших спортсменов - чистое прошлое. Второе издание публикует комментарии Станислава Позднякова и Михаила Дегтярева в защиту ребят - это тоже играет на имидж россиян. Ряд СМИ размещает слова Дмитрия Пескова о нежелании Кремля готовить бойкот Олимпиады, отмечая конструктивность такой позиции.
Более того - ни в одном из прочитанных нами материалов нет никаких сведений о том, что причиной решения МОК стал загадочный "список РУСАДА". А ведь в России уже сформировалось мнение, что информация из этого документа и легла в основу "стоп-листа". СМИ пишут про отказ МОК либо "без объяснения причин", либо "за упоминание в антидопинговом расследовании МакЛарена-Родченкова". В отличие от российских журналистов американцы и европейцы обходятся без пропаганды: в текстах никто не проклинает Путина, не пишет о несомненной вине россиян и "славянском заговоре" против МОК. Минимум субъективизации (впрочем, не они в этой истории пострадавшие, справедливости ради).
Но самое интересное - в комментариях. Тут уже нет и следа нейтралитета. Здесь и грязь, и нервы, и сомнения. У спортивного издания FasterSkier половина комментариев - "пророссийские". Пишут их с Facebook`а вполне реальные персонажи (судя по аватаркам - поклонники лыж и биатлона). Другая половина считает, что все по делу.
ЗА:
"Я реально не понимаю этого. Почему МОК не делится доказательствами, если они есть у них? Тут нужно серьезное разбирательство", - Kjetil Kjernsmo.
"Если русские под допингом, почему их норвежцы так легко уделывают на одной воде и хлебе", - Dan Reese.
"Мок показал свое уродливое лицо. Они против допинга, когда им это выгодно. И фильм "Икар" настолько предвзят, что это за пределами логики. Людям нужна справедливость", - Kjell Vangen.
"Устюгов и Шипулин никогда не были в списке "положительных". Почему не допустить их к конкуренции? Раз мы пускаем норвежских лыжников с их лекарствами от астмы", - Jerker Bergstrom.
ПРОТИВ:
"Хэй, МОК! Соберись с силами и забань всех грязных спортсменов наконец", - Kris Freeman.
"Посмотрите фильм "Икар". Там четко показано, как Россия сидела на допинге с 1968 года. Ни один россиянин не должен участвовать в Олимпиаде или Кубке мира", - John B.
Другой расклад сил на Washington Post. Американцы в комментах и русских хакеров припомнили, и несколько раз передавали приветы "Владу", как они называют Путина. Но и тут нашлись те, кто вступились хотя бы за Виктора Ана.
ЗА:
"Это очень плохо, когда такой сильный конкурент как Виктор Ан остается дома. Это плохо для спорта", - пишет комментатор.
"Олимпиада в настоящее время является скорее борьбой за взяточничество, допинг и политику, чем спорт. Время уходить", - вторит ему сосед по ветке.
ПРОТИВ:
"Русские пристрастились к обману и мошенничеству. Надо отучить их", "Фэйк Ньюс, русский стиль. Я уверен, что в их стране многие сейчас обвиняют в случившемся оппозицию и либералов, которые хотят подсидеть Владимира Путина. Мол, мир хочет дискредитировать его через Олимпиаду. Но это не так. Все деспоты одинаковы", "Русские всегда накачивали спортсменов, и их наконец-то поймали. Все русские и их спортсмены - сволочи, извините уж меня".
Если это не русофобия, то что тогда русофобия? И таких комментов в СМИ США еще вагон и маленькая тележка. Но мы едем дальше.
Возвращаемся в Европу. Добавим французов с их критическим мышлением. Под материалом L`Equipe наибольшее число пророссийских отзывов.
ЗА:
Мы хотели запостить скрины с американской версии Russia Today, но не стали. Там реально творится ад :) Если хотите - можете заглянуть. Мы же переходим к мониторингу социальных сетей.
Что пишут иностранцы в социальных сетях о российских спортсменах и решении МОК?
Правильно будет начать с Виктора Ана. Самый успешный спортсмен в истории шорт-трека получил больше всего сообщений поддержки в своем личном Instagram. Если Устюгову и Шипулину писали только россияне (есть даже хештег #noantonnobiatlon, но его поддержали... 12 человек), то у Ана Instagram пестрит иероглифами поддержки от земляков с первой родины.
sniningstas_inthe_sky: Молюсь, что смогу увидеть вас в Пхенчхане. Я люблю вас! Для нас вы не Виктор Ан, а навсегда - Ан Хён Су!
khu_0718: Ты - вечный герой шорт-трэка. Меня тошнит от происходящего, от того, что я не могу помочь. Я буду молиться!
minhyukkim000501Я не верю в это.
erkin514 Виктор, бодрись! Все не потеряно. Поверьте, вы еще станете Олимпийским чемпионом Мы верим! Удачи и смелости!
Не только титулованный конькобежец может похвастать поклонниками за границей. Взглянем на тематические обсуждения в Facebook. Здесь также поклонники Шипулина и Устюгова не жалея себя бьются со сторонниками дисквалификации атлетов из России. И снова - в каждом втором комментарии звучат сомнения-сомнения-сомнения.
ЗА:
ПРОТИВ:
Фото: Антон Шипулин, Instagram; Facebook