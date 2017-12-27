Фанаты спорта во всем мире обсуждают недопуск Ана, Шипулина и Устюгова на Олимпиаду

Авторитетные мировые издания и поклонники зимних видов спорта в социальных сетях с недоверием отнеслись к решению МОК.

Весь мир обсуждает скандал с отстранением группы сильнейших российских спортсменов от Зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Виктор Ан, Сергей Устюгов, Антон Шипулин - звезды мирового уровня и прямые претенденты на олимпийские награды 2018 года. Поэтому новость об их недопуске на ОИ со стороны МОК (без конкретной аргументации и фактологии) не могла пройти мимо фанатов спорта в Европе, США и самой Южной Корее. Канал Piter.TV собрал подборку мнений в мировых СМИ и популярных социальных сетях (спасибо Гугл-переводчику за это).

Ситуацию обсуждают во Франции, Норвегии, Южной Корее, Финляндии, Канаде, США... о наших ребятах говорят везде. Все обсуждения очень похожи на то, что происходит в Рунете. Значительная часть комментаторов упрекает МОК в политической ангажированности и просит "пруфов". Многие прямо пишут, что не верят в допинговые грехи Шипулина и Ана. Примерно столько же и отзывов о том, что "Россия получила по заслугам" и "спортсмены стали жертвами интриг Кремля". Над всем этим царит общая растерянность и непонимание.

Принципиальных отличий от российских СМИ и соцсетей немного. Во-первых, если для наших СМИ "жертвой №1" стал Антон Шипулин, то западные журналисты чаще пишут про Виктора Ана. Во-вторых, картина в Европе и США резко отличается (американцы более агрессивны и явно находятся на стороне МОК, а европейцы как раз чаще сомневаются в правоте Комитета). А так - журналисты точно проявили себя как профессионалы: большинство СМИ предоставило аудитории комментарии российской стороны, выслушав аргументы наших чиновников и самих спортсменов.

Что пишут на Западе об отстранении Шипулина, Ана и других спортсменов от Олимпийских игр?

Начнем с того, что пишут много. И пишут в разных странах. Помимо крупных профильных изданий вроде Eurosport, ESPN и SportFair, ситуацию освещают общественно-политические L'Équipe, Corriere della Sera, Forbes, Bangkok Post, Reuters, а также локальные Kansas City Star, Nordic Magazine, 20minutes.fr, Gazet van Antwerpen, Bangkok Post и даже какой-то информационный портал из Албании.

Характер заголовков в большинстве случаев нейтральный. Хотя встречаются лояльные к спортсменам формулировки вроде этой "Русских спортсменов отстранили от Олимпиады - несмотря на отсутствие допинга" в BusinessDay.

Еще больше лояльности - в текстах. Eurosport пишет, что МОК отстранил спортсменов без объяснения причин. И L`Equipe, и Washington Post акцентируют внимание на том, что у наших спортсменов - чистое прошлое. Второе издание публикует комментарии Станислава Позднякова и Михаила Дегтярева в защиту ребят - это тоже играет на имидж россиян. Ряд СМИ размещает слова Дмитрия Пескова о нежелании Кремля готовить бойкот Олимпиады, отмечая конструктивность такой позиции.

Более того - ни в одном из прочитанных нами материалов нет никаких сведений о том, что причиной решения МОК стал загадочный "список РУСАДА". А ведь в России уже сформировалось мнение, что информация из этого документа и легла в основу "стоп-листа". СМИ пишут про отказ МОК либо "без объяснения причин", либо "за упоминание в антидопинговом расследовании МакЛарена-Родченкова". В отличие от российских журналистов американцы и европейцы обходятся без пропаганды: в текстах никто не проклинает Путина, не пишет о несомненной вине россиян и "славянском заговоре" против МОК. Минимум субъективизации (впрочем, не они в этой истории пострадавшие, справедливости ради).

Но самое интересное - в комментариях. Тут уже нет и следа нейтралитета. Здесь и грязь, и нервы, и сомнения. У спортивного издания FasterSkier половина комментариев - "пророссийские". Пишут их с Facebook`а вполне реальные персонажи (судя по аватаркам - поклонники лыж и биатлона). Другая половина считает, что все по делу.

ЗА:

"Я реально не понимаю этого. Почему МОК не делится доказательствами, если они есть у них? Тут нужно серьезное разбирательство", - Kjetil Kjernsmo.

"Если русские под допингом, почему их норвежцы так легко уделывают на одной воде и хлебе", - Dan Reese.

"Мок показал свое уродливое лицо. Они против допинга, когда им это выгодно. И фильм "Икар" настолько предвзят, что это за пределами логики. Людям нужна справедливость", - Kjell Vangen.

"Устюгов и Шипулин никогда не были в списке "положительных". Почему не допустить их к конкуренции? Раз мы пускаем норвежских лыжников с их лекарствами от астмы", - Jerker Bergstrom.

ПРОТИВ:

"Хэй, МОК! Соберись с силами и забань всех грязных спортсменов наконец", - Kris Freeman.

"Посмотрите фильм "Икар". Там четко показано, как Россия сидела на допинге с 1968 года. Ни один россиянин не должен участвовать в Олимпиаде или Кубке мира", - John B.

Другой расклад сил на Washington Post. Американцы в комментах и русских хакеров припомнили, и несколько раз передавали приветы "Владу", как они называют Путина. Но и тут нашлись те, кто вступились хотя бы за Виктора Ана.

ЗА:

"Это очень плохо, когда такой сильный конкурент как Виктор Ан остается дома. Это плохо для спорта", - пишет комментатор.

"Олимпиада в настоящее время является скорее борьбой за взяточничество, допинг и политику, чем спорт. Время уходить", - вторит ему сосед по ветке.

ПРОТИВ:

"Русские пристрастились к обману и мошенничеству. Надо отучить их", "Фэйк Ньюс, русский стиль. Я уверен, что в их стране многие сейчас обвиняют в случившемся оппозицию и либералов, которые хотят подсидеть Владимира Путина. Мол, мир хочет дискредитировать его через Олимпиаду. Но это не так. Все деспоты одинаковы", "Русские всегда накачивали спортсменов, и их наконец-то поймали. Все русские и их спортсмены - сволочи, извините уж меня".

Если это не русофобия, то что тогда русофобия? И таких комментов в СМИ США еще вагон и маленькая тележка. Но мы едем дальше.

Возвращаемся в Европу. Добавим французов с их критическим мышлением. Под материалом L`Equipe наибольшее число пророссийских отзывов.

ЗА:

jojo13thebest: "и в это же время группа астматиков бушует безнаказанно ездить на велосипедах на дорогах Франции"





leveloestdevenuunlabo: Великобритания должна сделать то же самое! между 2012 и 2018 годами результаты намного более теневые, чем у России!







philippe0808: За все это отвечает МОК. Это чистые спортсмены. Невозможно, что там была подделка анализов. И сегодня я прочитал все статьи, все эксперты согласны в одном вопросе: Шипулин - чистый парень.





fredfsb: Почему, под предлогом того, что Шипулин является русским, он обязательно виновен???

Французы отжигают и на местной вкладке Eurosport.

Andreduby: Из-за отсутствия некоторых спортсменов из-за этой «холодной войны» золотая медаль будет иметь меньшую стоимость, чем у мировых кубков.... A.B. Слишком плохо для Шипулина, парень, который этого не заслуживает

herrspaetzle: Случай с Шипулином немного позорный, он, безусловно, один из последних биатлонистов (всей страны), в которых можно сомневаться. С другой стороны у нас есть норвежцы, которые питают обогащенный венолин, но все в порядке, ведь они норвежцы.

ludovicbru: Какой великий маскарад этот бизнес !!!!Конечно, в этой истории о допинге есть мошенники, которых нельзя отрицать, но не в этом случае. Двойные стандарты, об этом нужно подумать, господа и дамы.

Мы хотели запостить скрины с американской версии Russia Today, но не стали. Там реально творится ад :) Если хотите - можете заглянуть. Мы же переходим к мониторингу социальных сетей.

Что пишут иностранцы в социальных сетях о российских спортсменах и решении МОК?

Правильно будет начать с Виктора Ана. Самый успешный спортсмен в истории шорт-трека получил больше всего сообщений поддержки в своем личном Instagram. Если Устюгову и Шипулину писали только россияне (есть даже хештег #noantonnobiatlon, но его поддержали... 12 человек), то у Ана Instagram пестрит иероглифами поддержки от земляков с первой родины.

sniningstas_inthe_sky: Молюсь, что смогу увидеть вас в Пхенчхане. Я люблю вас! Для нас вы не Виктор Ан, а навсегда - Ан Хён Су!

khu_0718: Ты - вечный герой шорт-трэка. Меня тошнит от происходящего, от того, что я не могу помочь. Я буду молиться!

minhyukkim000501Я не верю в это.

erkin514 Виктор, бодрись! Все не потеряно. Поверьте, вы еще станете Олимпийским чемпионом Мы верим! Удачи и смелости!

Не только титулованный конькобежец может похвастать поклонниками за границей. Взглянем на тематические обсуждения в Facebook. Здесь также поклонники Шипулина и Устюгова не жалея себя бьются со сторонниками дисквалификации атлетов из России. И снова - в каждом втором комментарии звучат сомнения-сомнения-сомнения.

ЗА:

Дорин Пантеа ШИПУЛИН? Получите серьезное *** эта ситуация явно отразилась на некоторых российских спортсменах, которые не имели ничего общего с допингом!





Kg Lundqvist: Сложно понять все это.





Aleksandr Kolesof: Ха, давайте проверим норвежских астматиков, Sundby и Klaebo ... они обязательно будут чистыми

ПРОТИВ:

Nathan Sedgewick: Наконец-то какое-то возмездие за всех чистых спортсменов





Джим Ричардс: они должны быть запрещены на всю жизнь





Джон Борстелманн: Устюгов кажется приличным чуваком, но он и все остальные российские спортсмены были во власти схемы допинга. Ими управляли Путин и Мутко, это хорошо показано в фильме "Полет Икара".

Ну и на сладкое - Twitter. В коротких сообщениях поддержку российским спортсменам высказали и простые фанаты, и эксперты. Например, вот твит от журналиста из Германии Ilona Pfeffer.

Вдогонку - чешский и 2 английских твита.

Honza Sipek: Шипулин и Ничушкин не допущены до Олимпиады. Секундомер для русских остановлен. Это начинает напоминать охоту на ведьм!





A Gorodetckii: Что за задница происходит???





Katka: Я большой сторонник исключения русских за допинг. Но когда вы начинаете выгонять чистых спортсменов из-за каких-то сомнений "на всякий случай", то что-то точно пошло не так.

Подытожим? Из этого материала становится понятно, что мнения западных фанатов зимних видов спорта разделились. Поклонники наших ребят отказываются верить в их виновность, нейтралы пытаются понять причины решения МОК, но не понимают (про список РУСАДА почти никто не говорит, максимум - про ИКАР), а хейтеры чередуют адекватные аргументы с явно русофобскими выпадами.

Можно ли как-то утихомирить это море споров? Пожалуй, такая функция доступна только МОК. Вторые сутки мир ждет от них обоснований решения по группе наших спортсменов, но они не торопятся вносить ясность. Что лишь разжигает ненависть в Сети и множит число вопросов у экспертного сообщества.

Фото: Антон Шипулин, Instagram; Facebook