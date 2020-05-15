Чемпион мира Устюгов потребовал извинений от телеканала "Россия 24"

Журналисты перепутали в сюжете биатлониста Евгения с лыжным гонщиком Сергеем.

Чемпион мира Сергей Устюгов потребовал извинений от телеканала "Россия 24". Спортсмен, занимающийся лыжными гонками недоволен тем фактом, что в сюжете телевизионного канала использовались кадры с его выступления в сюжете про биатлон. Журналисты перепутали Сергея и Евгением Устюговым. Последний занимается именно биатлоном.

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Напомним, что изображение Сергея Устюгова использовалось в репортаже о мутациях в генах биатлониста Евгения Устюгова. В сюжете рассказывалось о том, что новая информация может помочь Росси снять обвинения со спортсмена.

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