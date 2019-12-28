Биатлонист Устюгов сравнил свою дисквалификацию с обвинением в убийстве

Спортсмена обвинили в употреблении запрещенного оксандролона.

Биатлонист Евгений Устюгов, лишившийся золота Олимпиады 2014 года по заявлению WADA, заявил, что оспорит дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмена обвинили в употреблении запрещенного оксандролона, но сам Устюгов считает, что обвинить можно кого угодно, исходя из клеветы. Биатлонист не понимает, как был сделан тест, и сравнил свое обвинение с убийством, которого не было. Обвинения WADA, по словам Устюгова, основывались только на неизвестных данных из Московской лаборатории. У самого спортсмена на руках имеются доказательства того, что в лаборатории не было методик обнаружения и образцов для проведения анализов.

Ранее Итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону.