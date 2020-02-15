Были аннулированы все его результаты с 27 августа по конец сезона 2013/2014.

Российского биатлониста лишили золота Олимпиады в Сочи. Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил, передает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов РФ.

Известно, что были аннулированы все его результаты с 27 августа по конец сезона 2013/2014. Процесс разбирательства в отношении Устюгова был запущен WADA в 2018 году. Спортсмена обвиняют в употреблении запрещенного оксандролона.

Антидопинговое агентство также рассматривает возможные нарушения на Играз в Ванкувере в 2010 году. По итогам Олимпиады в 2010 году биатлонист завоевал золото и бронзу.



