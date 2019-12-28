Итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Россиянки завоевали лишь 13-ю, 22-ю, 23-ю и 32-ю позиции.

В итальянском Антхольце завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, проходящая в рамках чемпионата мира по биатлону. Победителем в этих соревнованиях оказалась итальянка Доротея Вирер, показавшая результат в 43.07,7 минуты.

Второе место завоевала немка Ванесса Хинц, отставшая от Вирер на две с небольшим минуты, тройку лидеров замкнула Марте Рёйселанд из Норвегии, завершившая трассу на 15 минут позже Хинц.

Среди россиянок лучшие результаты показали Екатерина Юрлова-Перхт, вставшая на 13-ю строчку, Светлана Миронова на 22-й, Лариса Куклина на 23-й и Ирина Старых на 32-й позиции.

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