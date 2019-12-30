Сергей Устюгов стал вторым в соревновании.

Александр Большунов выиграл лыжную гонку преследования "Тур де Ски". Российский лыжник стал лучшим в престижном мировом соревновании. Оно состоялось в итальянском городе Тоблах 1 января. Спортсмен преодолел дистанцию в 15 километров за 38 минут 14,9 секунды. Гонку Большунов начинал третьим, но смог опередить соперников. Об этом сообщили "Вести".

Второе место занял еще один россиянин - Сергей Устюгов. Он отстал от соотечественника на 13,7 секунды. Третья позиция в рейтинге отдана финну Йиво Нисканену. Отставание иностранца от победителя составило 24,8 секунды. В топ -десять лидеров гонки вошли еще два российских лыжника. Отличились Артем Мальцев и Иван Якимушкин. Они заняли соответственно четвертую и девятую позицию. Еще два россиянина попали в двадцатку.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские лыжники Большунов и Спицов принесли новую медаль в сборную.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/FIS Cross Country