Российские лыжники Большунов и Спицов принесли новую медаль в сборную

Лыжники Большунов и Спицов выиграли "серебро" в командном спринте.

Российские лыжники взяли новую "серебрянную" медаль. За второе место боролись Александр Большунов и Денис Спицов . Отметим, что это уже 13 медаль в копилке сборной России на Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане.

Ранее Большунов взял "бронз"у в классическом спринте, а Спицов завоевал "бронзу" в индивидуальной гонке. Кроме того, оба спортсмена забрали "серебро" в эстафете.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Россия обыграла Норвегию: Сборная России по хоккею впервые за 12 лет вышла в полуфинал Олимпиады.

Фото: Instagram - denisko_s, maximmir71