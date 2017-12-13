Россия обыграла Норвегию: Сборная России по хоккею впервые за 12 лет вышла в полуфинал Олимпиады

На Олимпиаде 2018 в Южной Корее Сборная России по хоккею обыграла команду из Норвегии. Теперь спортсменом предстоит полуфинал.

Сегодня, 21 февраля на олимпиаде 2018 сборная России по хоккею обыграла команду из Норвегии со счетом 6:1. Таким образом, российские хоккеисты обеспечили себе игру в полуфинале олимпийского турнира. Стоит отметить, что такого события не происходило за последние 12 лет.

Теперь российским хоккеистам предстоит сразиться в полуфинале со сборной Чехии. Полуфинальная игра состоится 23 февраля, а встретятся команды в 10.40 утра по московскому времени. Отметим, что хоккеисты из Сборной России выходили в хоккейный полуфинал в 2006 году.

Первый период хоккейного матча Россия - Норвегия

На 9 минуте Михаил Григоренко отправил шайбу в верхний угол - 1:0. Всего через 5 минут хоккеист Никита Гусев успешно забросил с нулевого угла - 2:0. На последней минуте первого периода третья шайба была от Вячеслава Войнова: на отложенном штрафе он точно бросил ее Хаугену - 3:0.

Второй период хоккейного матча Россия - Новрегия

Во втором периоде российская команда дважды успешно сыграла в меньшинстве, но сразу после него защитник Норвегии дал точный бросок - 3:1. Через 18 секунд Сергей Калинин замкнул передачу Ильи Ковальчука - 4:1. Еще через пять минут Сборная России забивает пятую шайбу в ворота - 5:1.

Фото: Instagram

Третий период хоккейного матча Россия - Новрегия

Третий период начался спокойно. Лишь на 54-й минуте российским хоккеистам удалась атака, которая завершилась мощным броском Ивана Телегина - 6:1.