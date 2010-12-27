Нина Мозер рассказала, как Ксения Столбова порвала связки

У фигуристки Ксении Столбовой, выступающей в паре с Федором Климовым, диагностирована серьезная травма.

Звезда фигурного катания Ксения Столбова получила серьезную травму. Как сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на тренера Нину Мозер, у олимпийской чемпионки Сочи диагностирован разрыв связок на правой ноге. ЧП случилось еще во время Олимпийских игр в Пхенчане. В это время Ксения Столбова, которая не получила от МОК приглашение на Игры, тренировалась со своим постоянным партнером Федором Климовым. Однако в СМИ эта информация просочилась только в начале марта.

В интервью "Матч ТВ" Нина Мозер рассказала подробности происшествия. По ее словам, Ксения Столбова неудачно приземлилась, когда выполняла сложный технический элемент. Якобы Федор Климов выбросил партнершу на флип, а та подвернула ногу в момент контакта со льдом.

Спортсменка приземлилась очень неудачно. Врачи диагностировали разрыв связок. Ксении сразу наложили гипс, который необходимо носить в течение двух недель. Когда гипс снимут, Ксюша пройдет повторное обследование, после чего врачи объявят, когда она сможет возобновить тренировки. Все это случилось, пока я была на Олимпиаде. Когда я вернулась из Кореи – это уже был свершившийся факт. Нина Мозер, тренер Ксении Столбовой

Ранее Ксения Столбова по непонятным причинам не получила приглашение на Олимпийские игры в Южной Корее. На Олимпиаде в Сочи вместе с партнером она взяла "золото" в командном зачете и "серебро" в зачете пар.

Фото: Ксения Столбова, vk.com