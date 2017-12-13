Первое золото на ОИ-2018: Загитова победила в произвольной программе

Российские фигуристки положили соперниц на лопатки: золото и серебро в произвольной программе домой повезут Алина Загитова и Евгения Медведева.

Сегодня, 23 февраля, молодые российские фигуристки одержали триумфальную победу в произвольной программе. С отрывом в 5 и более баллов Евгения Медведева и Алина Загитова поднялись на пьедестал за серебряной и золотой медалями.

Отметим, что в Пхенчхане 15-летняя олимпийская чемпионка принесла России первое золото. Загитова опередила на 1,31 балл свою соотечественницу Евгению Медведеву и на 8,55 баллов бронзового призера из Канады – Кэтлин Осмонд.

Ранее piter.tv передавал, что сборная России по хоккею всухую обыграла чехов. Со счетом 3:0 наши спортсмены вырвались в финал Олимпийских игр 2018. За золото россияне будут сражаться 25 февраля в 07:10 утра по Москве со сборной Канады или Германии.

Видео и фото: инстаграм, anikramaz, soviinok