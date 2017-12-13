Лучшие моменты на видео: сборная России по хоккею обыграла Чехию и вышла в финал Олимпийских игр 2018

Хоккеисты из сборной России будут бороться за золото в финале Олимпийских игр.

Сегодня, 22 февраля, сборная России по хоккею обыграла сборную Чехию и вышла в финал Олимпийских игр в Пхенчхане. Голы на счету Никиты Гусева, Владислава Гаврикова и Ильи Ковальчука.

Только по результатам второго периода спортсменам из Росии удалось атаковать ворота соперника, когда на 27 минуте шайбу забрасывает нападающий Гусев.

Дацюк сохранил шайбу на синей линии, протащил по правому флангу и поперечной передачей нашел Гусева. Гусев на паузе поражает ближний угол.

Однако команда Чехии опротестовала гол, и после просмотра записи судьи оставили цифры на табло.

А уже на 28 минуте ворота соперника атаковал заброшенной шайбой защитник Гавриков.

В третьем периоде на 59-й минуте забрасывает шайбу Илья Ковальчук, тем самым добивается неоспоримой победы Росии.

Хоккеисты будут бороться за золото в финале Олимпийских игр. Кто будет соперником в финале, узнаем сегодня после матча сборной Канады и Германии. Финальный матч состоится 25 февраля в 7.10 утра.

Фото: ВКонтакте / Хоккей Россия

Видео: Первый Канал