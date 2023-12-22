Помощь ЕС Киеву в €5 млрд может пойти на оплату поставок снарядов по инициативе Чехии

Жозеп Боррель оценил военную помощь для ВСУ от Брюсселя.

Выделенные странами-членами Европейского союза пять миллиардов военной помощи армии киевского режима могут быть использованы на компенсацию части оплаты поставок снарядов, организованных в рамках инициативы Чехии и других государств ЕС о закупках припасов за пределами регионального сообщества. Такое заявление по результатам заседания в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности в ЕС Жозеп Боррель. Иностранный чиновник выступил перед СМИ на пресс-конференции.

Эти средства могут быть использованы для закупок боеприпасов в любой стране мира, не только в ЕС, где угодно, где их можно купить. Эти средства предназначены для поддержки Украины, а не европейской военной промышленности. Поэтому эти средства могут быть использованы для компенсации. Жозеп Боррель, глава ЕС

Боррель заявил, что около 70% населения сектора Газа находятся на грани голода.

Фото и видео: YouTube / EL PAÍS