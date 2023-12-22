Боррель заявил, что около 70% населения сектора Газа находятся на грани голода

Глава МИД ЕС призвал помочь палестинскому населению в вопросе гуманитарных поставок.

Ситуация с продовольствием, сложившаяся на территории сектора Газа характеризуется как катастрофическая. Сейчас порядка 70% населения палестинского анклава находятся на грани голода. Известно, что 100% людей на указанной земле Ближнего Востока страдают от недоедания. Такое заявление по результатам заседания в Брюсселе сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности в ЕС Жозеп Боррель. Иностранный чиновник выступил перед СМИ на пресс-конференции.

Ситуация катастрофическая. Всемирная продовольственная программа ООН сегодня распространила отчет, в котором заявила, что никогда раньше не видела таких проблем с голодом, как в Газе. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

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Фото и видео: YouTube / EL PAÍS