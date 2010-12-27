Экономист Кричевский: украинские СМИ выдумали мои слова про хоккейную сборную

Никита Кричевский назвал ложью и обманом публикацию на сайте From-UA его высказывания о выступлении наших хоккеистов на Олимпийских играх. Об этом известный экономист рассказал изданию "ПолитЭксперт". По словам Кричевского, он никогда не обсуждал с украинскими журналистами тему спорта. Более того, сам эксперт не согласен со смыслом высказывания, авторство которого украинцы приписывают именно россиянину.
Напомним, что накануне From-UA процитировало Кричевского, якобы осудившего исполнение гимна сборной ОАР после победы в хоккейном турнире. Кроме того, в этой же цитате содержалось пожелание скорее отправить атлетов из России на допинг-контроль. Публикация в украинском СМИ вызвала бурное обсуждение в России и на Украине. Однако Никита Кричевский уверяет всех, что не говорил ничего подобного.
Понимаете, это не извращенный или переписанный комментарий. Это слова, выдуманные от начала и до конца. Я мало того, что не знаю такого издания, я с ними никогда не общался, а мою фотографию они просто нашли в интернете.
Никита Кричевский в интервью "ПолитЭксперт"
Фото: Facebook, Никита Кричевский