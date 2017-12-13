Петербургских керлингистов заставят вернуть бронзовую медаль Олимпиады-2018

Петербургские керлингисты готовы отдать медаль без решения суда.

Керлингистов из Петербурга Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалова заставили вернуть бронзовую медаль, которую завоевали на Олимпиаде 2018. Об этом сообщил телеканал "Россия 1".

Даже если бы состоялся суд, в любом случае было бы принято решение о заборе медалей. Но, поскольку мы не можем не признать тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали соответственно отдаём. Все решения о дисквалификациях возлагаются на Международную федерацию кёрлинга, а дальше все будут стараться очистить его доброе имя. Пресс-секретаря Федерации кёрлинга России Валентина Паринова

Во вторник, 20 февраля выяснилось, что допинг-проба "B" 25-летнего Крушельницкого подтвердилась. В крови спортсмена обнаружили мельдоний. При этом российский спортсмен утверждает, что не принимал вещество специально для соревнований. Кроме того, специалисты подчеркивают, что однократное применение мельдония бесполезно, так как для получения эффекта необходимо пропить курсом.

В Международном олимпийском комитете рассмотрят вариант того, что спортсмену могли подмешать допинга. Но петербургский керлингист отказался от слушаний, согласившись с нарушением антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд вынесит свое решение 22 февраля.

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