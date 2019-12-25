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Александр Большунов стал четвертым на ЧМ по лыжным видам спорта
Сегодня, 15:26
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lesjasap

Александр Большунов стал четвертым на ЧМ по лыжным видам спорта

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Россиянин Сергей Устюгов занял пятое место в спринте классическим стилем.

Российский спортсмен Александр Большунов стал четвертым на чемпионате мира по лыжным видам. Турнир проводится в немецком городе Оберстдорф. Известно, что лыжник не смог войти на пьедестал почета в спринте классическим стилем.

Также известно, что его соотечественник Сергей Устюгов занял пятую позицию соревнования. Лидером гонки оказался норвежский представитель Йоханнес Клебо. 

Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" крупно обыграть "Колорадо" в матче НХЛ.

Фото: Pixabay.com

Теги: александр большунов, лыжи, сергей устюгов, чемпионат мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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