Александр Большунов стал четвертым на ЧМ по лыжным видам спорта

Российский спортсмен Александр Большунов стал четвертым на чемпионате мира по лыжным видам. Турнир проводится в немецком городе Оберстдорф. Известно, что лыжник не смог войти на пьедестал почета в спринте классическим стилем.
Также известно, что его соотечественник Сергей Устюгов занял пятую позицию соревнования. Лидером гонки оказался норвежский представитель Йоханнес Клебо.
Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" крупно обыграть "Колорадо" в матче НХЛ.
Фото: Pixabay.com
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