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Петербургские спортсмены впервые завоевали медаль по кёрлингу на Олимпиаде

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Петербургские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли бронзу на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане в дабл-миксте (команда всего из двух человек - мужчины и женщины) завоевали петербургские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В матче за третье призовое место они одержали победу над норвежцами со счётом 8:4.

Стоит отметить, что российские спортсмены впервые в истории выиграли олимпийскую медаль в кёрлинге. Напомним, что всего у российской команды насчитывается три награды за время Олимпийских игр в Южной Корее. Ранее еще одну бронзу завоевал шорт-трекист Семен Елистратов и серебро у фигуристов в командных соревнованиях. Ранее мы сообщали о том, что российский шорт-трекист завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде 2018.

Также, в нашем материале можно узнать расписание Олимпийских игр в Пхёнчхане, которые проходят с 9 по 25 февраля. 

Фото: Instagram - kerling_spb, vesti24

 

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Категории: Лента новостей Новости России Спорт Картина дня

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