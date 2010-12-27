Губернатор Ленобласти поздравил игроков и тренеров ФК "Тосно" с выходом в финал Кубка России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 18 апреля выразил свои поздравления спортсменам и тренерам футбольном клуба "Тосно". В своем Telegram канале глава региона написал хвалебную речь.
Ленинградцы гордятся своей футбольной командой, взявшей ещё одну очень важную спортивную высоту. Воля к победе, мастерство, постоянное стремление совершенствовать игру - все эти замечательные качества позволили "Тосно" добиться нового высокого результата. Поздравляю команду и ее тренерский штаб и от всей души желаю успеха в финале Кубка России. Вся Ленинградская область будет болеть за вас.
Александр Дрозденко
Ранее мы сообщали о том, что "Тосно" выбил "Спартак" из Кубка России в серии пенальти: видео неудачи Глушакова.
Фото: Алена Сахарова