Один хорошо, а два лучше: в Петербурге будет два клуба КХЛ

В Петербурге будут играть два клуба КХЛ со следующего года.

Петербургская хоккейная команда "Динамо" будет выступать в КХЛ с 2019/20 года. Стало известно, что клуб планировали включить в КХЛ уже со следующего сезона, но не стали этого делать без достаточной базы фанатов.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов расширения клуба. Для этого могут заменить главный подмосковный клуб "Витязь".

Известно, что "Витязи" считаются лучше, чем Высшая хоккейная лига, однако в скором времени ситуация может измениться. "Динамо" планирует сыграть с новокузнецким "Металлургом" в 1/4 финала.