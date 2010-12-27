Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Один хорошо, а два лучше: в Петербурге будет два клуба КХЛ
Сегодня, 11:13
0
Shdaria
172

Один хорошо, а два лучше: в Петербурге будет два клуба КХЛ

0
 
 

В Петербурге будут играть два клуба КХЛ со следующего года.

Петербургская хоккейная команда "Динамо" будет выступать в КХЛ с 2019/20 года. Стало известно, что клуб планировали включить в КХЛ уже со следующего сезона, но не стали этого делать без достаточной базы фанатов. 

В настоящее время рассматривается несколько вариантов расширения клуба. Для этого могут заменить главный подмосковный клуб "Витязь".

Известно, что "Витязи" считаются лучше, чем Высшая хоккейная лига, однако в скором времени ситуация может измениться. "Динамо" планирует сыграть с новокузнецким "Металлургом" в 1/4 финала.

Теги: витязь хоккей , два кхл , два хоккейного клуба , динамо хоккей , новости спб , новости спорт
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5