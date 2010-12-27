Звезда остается: Дацюк продлил контракт со СКА

У петербургских болельщиков появился повод для радости.

Одна из главных звезд хоккейного СКА остается в команде, несмотря на проблемы, имеющиеся у клуба. Вылет из полуфинала Кубка Гагарина и смена главного тренера не повлияли на желание Павла Дацюка остаться в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Twitter написал менеджер легендарного спортсмена Дэн Мильштейн. По его словам, Павел Дацюк заключил с руководством СКА контракт на еще один год работы.

Чуть позже пресс-служба СКА подтвердила эту информацию. "Спорт-Экспресс" уточняет, что договор с Дацюком будет действовать до конца следующего игрового сезона. "Армейцы с Невы" успели продлить контракт с главной звездой клуба (после ухода Ильи Ковальчука): 1 мая хоккеист должен был получить статус свободного агента.

Текущий сезон в СКА Павел Дацюк провел эффективно, несмотря на возраст и травмы. 39-летний хоккеист набрал 35 очков в 37 матчах. Из них 27 - это передачи, а 8 - это заброшенные шайбы. Кроме того, Павел Дацюк в составе сборной России стал олимпийским чемпионом по хоккею.

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