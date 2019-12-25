Четверо россиян вошли в рейтинг главных находок на драфтах в истории НХЛ

В их числе есть трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

Портал The Score составил рейтинг, в котором определил главные находки на драфте в каждом клубе Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с момента основания турнира. В него вошли четверо российских игроков.

В "Детройте" главной находкой стал Павел Дацюк. Форвард был выбран на драфте-1998 под номером 171. Он отыграл за клуб 14 сезонов и стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Защитник Андрей Марков стал лучшим среди игроков "Монреаля". Его выбрали на драфе-1998 под номером 162. Марков отыграл в Канаде 16 сезонов. В 2014-м защитник помог "Монреалю" дойти до финала Западной Конференции.

Лучшей находкой "Ванкувера" признали Павла Буре, выбранного под номером 113 на драфте-1989. Нападающий провел семь лет в клубе. В сезоне 1993/94 Буре вместе с "Ванкувером" боролся за победу в финале Кубка Стэнли, но уступил "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Баффало" в рейтинге представлен Александром Могильным. Форварда выбрали на драфте 1988 года под номером 89. Могильный отыграл в клубе шесть сезонов, но не добился значительных успехов.

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Фото: nhl.com