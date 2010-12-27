В сети обсуждают судьбу Олега Знарка в СКА

Член совета директоров Александр Медведев хотел бы, чтобы Знарок остался в СКА на следующий сезон. Однако сам Знарок хочет покинуть пост.

Член совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Александр Медведев хотел бы, чтобы Знарок остался на посту главного тренера в следующем сезоне. Об этом пишет ТАСС.

Мне бы хотелось, чтобы Знарок продолжил свою карьеру в СКА. После поражения победа всегда будет слаще, ему есть что доказывать себе и другим. Надеюсь, что мое мнение сможет повлиять на позиции Олега и совета директоров СКА. Александр Медведев

Однако сам Знарок не спешит продлевать контракт. Он принял решение покинуть пост главного тренера петербургского СКА, пишет во вторник газета "Советский спорт". В пресс-службе клуба эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, что в воскресенье, 8 апреля, СКА выбыл из Кубка Гагарина, уступив ЦСКА в полуфинальной серии (2-4).

Фото: Спорт-экспресс