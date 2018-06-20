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Агент: Павел Дацюк может вернуться в НХЛ
Сегодня, 7:31
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lesjasap

Агент: Павел Дацюк может вернуться в НХЛ

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После завершения контракта со СКА агент посоветует форварду рассмотреть все предложения.

Капитан хоккейной петербургской команды СКА Павел Дацюк может перейти НХЛ. ОБ этом заявил агент спортсмена - Дэн Мильштейн. Он напомнил, что контракт нападающего с клубом заканчивается 30 апреля этого года.

Представитель форварда добавил, что 40-летний хоккеист не собирается завершать карьеру. На данный момент он рассматривает возможность игры как в КХЛ, так и в НХЛ. Мильштейн добавил, что обсудит с Дацюком все варианты, так как такого игрока хотят получить многие команды.

Сам Дацюк накануне выразил надежду, что недавняя игра против ЦСКА не станет последней в его выступлениях за СКА.

Фото: Вконтакте/ХК "СКА"

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Теги: дэн мильштейн, нхл, павел дацюк
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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