Агент: Павел Дацюк может вернуться в НХЛ

После завершения контракта со СКА агент посоветует форварду рассмотреть все предложения.

Капитан хоккейной петербургской команды СКА Павел Дацюк может перейти НХЛ. ОБ этом заявил агент спортсмена - Дэн Мильштейн. Он напомнил, что контракт нападающего с клубом заканчивается 30 апреля этого года.

Представитель форварда добавил, что 40-летний хоккеист не собирается завершать карьеру. На данный момент он рассматривает возможность игры как в КХЛ, так и в НХЛ. Мильштейн добавил, что обсудит с Дацюком все варианты, так как такого игрока хотят получить многие команды.

Сам Дацюк накануне выразил надежду, что недавняя игра против ЦСКА не станет последней в его выступлениях за СКА.

Фото: Вконтакте/ХК "СКА"