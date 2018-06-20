Павел Дацюк надеется, что матч с ЦСКА не станет для него последним

Хоккеист объяснил, что пока что из команды его не увольняют и сменил тему.

Капитан петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк высказался по поводу дальнейшей игры в команде. Спортсмен надеется, что игра с ЦСКА не станет для него последней. Об этом сообщил нападающий после проведенного матча с москвичами.

Ранее главный тренер заявил, что команде следует больше забивать. Он добавил, что спортсмен играл "через не могу".

Давайте про плей-офф, пожалуйста. Но думаю, не последний был матч в моей карьере, пока же меня не уволили комментирует ситуацию Павел

Сам хоккеист провел в сезоне 52 игры, за которые он принес петербуржцам 42 балла.

Напомним, что вечером 9 апреля СКА проиграл в сражении с ЦСКА. В результате москвичи вышли в финал Кубка Гагарина. Там они сразятся в "Авангардом" из Омска.

Фото: Вконтакте/ХК СКА