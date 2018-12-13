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Хоккеист Павел Дацюк уходит из СКА

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Дацюк выступал за СКА с 2016 года.

Нападающий хоккейной команды СКА Павел Дацюк сообщил о завершении выступлений за петербургскую команду. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Спортсмен рассказал, что это были запоминающиеся годы, поблагодарил Петербург за замечательные условия для игр и тренировок, внимательный персонал. Выразил благодарность всем тренерам, с которыми приходилось работать за эти годы.

Дацюк выступал за СКА с 2016 года, в 2017 он получил Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги. В 2005 году в составе "Динамо" взял золото чемпионата России. В 2002 и 2008 он играл в составе "Детройта" и взял Кубок Стэнли Национальной хоккейной лиги. Ранее хоккеист рассказывал, что хотел бы закончить свою карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте".

Ранее агент рассказал, что Павел Дацюк может вернуться в НХЛ.
Видео: YouTube 

 

Теги: павел дацюк, ска, хоккейная команда
Категории: Лента новостей, Новости России, Спорт, Хоккей, Новости СПб, Тема дня, Картина дня,

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