Олимпиада в Пхенчхане 2018: расписание соревнований на 13 февраля

Расписание Олимпийских игр в Пхёнчхане 13 февраля.

Во вторник 13 февраля пройдёт 4-й день соревнований в рамках Олимпийских игр-2018. В этот день будет разыгрываться 8 комплектов наград. Соревнования будут проходить по таким видам спорта:

Горнолыжный спорт:

5.30 – Мужчины, Суперкомбинация (разыгрывается медаль)

Конькобежный спорт:

14.00 – Мужчины, 1500 м (разыгрывается медаль)

Санный спорт:

13.30 – Женщины, сани-одиночки (разыгрывается медаль)

Шорт-трек:

13.00 – Женщины, 500 м: четвертьфиналы

13.26 – Мужчины, 1000 м: квалификация

14.11 – Женщины, 500 м: ½ финала

14.32 – Мужчины, 5000 м, эстафета: класификация

15.07 – Женщины, 500 м: Финалы (разыгрывается медаль)

Лыжные гонки. Спринт, классический стиль:

15.25 – Женщины (разыгрывается медаль)

15.34 – Мужчины (разыгрывается медаль)

Сноуборд:

7.00 – Мужчины, хаф-пайп: квалификация

4.00 – Женщины, хаф-пайп: финалы (разыгрывается медаль)

Хоккей:

15.10 – Женщины: группа А (USA – OAR)

Керлинг. Дабл-микст:

03.05 – Финал за 3-е место (OAR : NOR) (разыгрывается медаль)

14.05 – Финал (CAN : SUI) (разыгрывается медаль)

Напомним, что сегодня российская фигуристка Алина Загитова установила олимпийский рекорд, а также серебряную медаль получила команда Олимпийских атлетов России в командном первенстве.

Фото: сайт Олимпийских игр; ВКонтакте / Олимпийские игры