Олимпиада в Пхенчхане 2018: расписание соревнований на 13 февраля

Во вторник 13 февраля пройдёт 4-й день соревнований в рамках Олимпийских игр-2018. В этот день будет разыгрываться 8 комплектов наград. Соревнования будут проходить по таким видам спорта:
Горнолыжный спорт:
5.30 – Мужчины, Суперкомбинация (разыгрывается медаль)
Конькобежный спорт:
14.00 – Мужчины, 1500 м (разыгрывается медаль)
Санный спорт:
13.30 – Женщины, сани-одиночки (разыгрывается медаль)
Шорт-трек:
13.00 – Женщины, 500 м: четвертьфиналы
13.26 – Мужчины, 1000 м: квалификация
14.11 – Женщины, 500 м: ½ финала
14.32 – Мужчины, 5000 м, эстафета: класификация
15.07 – Женщины, 500 м: Финалы (разыгрывается медаль)
Лыжные гонки. Спринт, классический стиль:
15.25 – Женщины (разыгрывается медаль)
15.34 – Мужчины (разыгрывается медаль)
Сноуборд:
7.00 – Мужчины, хаф-пайп: квалификация
4.00 – Женщины, хаф-пайп: финалы (разыгрывается медаль)
Хоккей:
15.10 – Женщины: группа А (USA – OAR)
Керлинг. Дабл-микст:
03.05 – Финал за 3-е место (OAR : NOR) (разыгрывается медаль)
14.05 – Финал (CAN : SUI) (разыгрывается медаль)
Напомним, что сегодня российская фигуристка Алина Загитова установила олимпийский рекорд, а также серебряную медаль получила команда Олимпийских атлетов России в командном первенстве.
Фото: сайт Олимпийских игр; ВКонтакте / Олимпийские игры