Спорткомитет Петербурга выступил против массового бойкота Олимпиады

Глава Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов высказал свое мнение по поводу бойкота Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Спортсмены Санкт-Петербурга не будут бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее. Чиновники профильного комитета не поддерживают идею массового отказа от выступлений на Зимних играх. Об этом на специальной пресс-конференции заявил глава Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов. Правда, чиновник сделал несколько важных оговорок.

У нас в истории Олимпиады было всего два бойкота. Ни к чему хорошему они не привели. Олимпийские игры - это шанс для спортсмена выступить на главном старте четырехлетия. Я бы оставил решение по этому вопросу в каждом случае за самим спортсменом. Если он считает, что он может выступить на следующей Олимпиаде, если у него такой запрос прочности, конечно, он может сказать, что не поедет на эту Олимпиаду. Может даже ее бойкотировать. Но есть спортсмены, у которых предельный возраст выступлений подходит к итоговой черте. И отказываться от Олимпиады им нельзя, она может быть последней в их карьере. У нас есть примеры Исинбаевой и Антюх, которые могли показать достойные результаты на последних Олимпийских играх, но, увы, не получилось. Другое дело - молодые спортсмены. Если кто-то понимает, что у него большой запас прочности, то, наверное, он может себе позволить не ехать. Оставим право выбора за самими спортсменами. Павел Белов, глава Спорткомитета Санкт-Петербурга

Что касается отстранения от Олимпиады группы российских спортсменов, среди которых были и петербуржцы, то его Павел Белов назвал "политическим и необоснованным".