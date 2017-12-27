Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова не приглашена на Олимпиаду-2018

Одну из самых известных биатлонисток России не допустили к участию в Зимних Олимпийских играх в Корее.

Петербурженка Екатерина Юрлова пополнила "черный список" МОК. Сегодня, 24 января, стало известно, что женщина-атлет не поедет в Пхёнчхан. Как написал "Росбалт", информацию об исключении 32-летней спортсменки из листа приглашенных на соревнования подтвердили в Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

МОК не дал развернутой информации по поводу своего решения. Как и другие недопущенные к Олимпиаде российские спортсмены, она просто не попала в список приглашенных Олимпийским комитетом атлетов.

Ранее мы писали, что фанаты спорта во всем мире обсуждают недопуск Ана, Шипулина и Устюгова на Олимпиаду.

Фото: Instagram, Екатерина Юрлова