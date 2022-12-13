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Фигурист Костомаров начал приходить в сознание
Сегодня, 18:25
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Фигурист Костомаров начал приходить в сознание

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На прошлой неделе стало известно, что у спортсмена повреждена часть головного мозга.

Российский фигурист Роман Костомаров постепенно приходит в себя. Об этом сообщили РИА Новости.

Спортсмен начал двигаться. Врачи отмечают положительную динамику, но предупреждают, что выводы о состоянии пациента делать пока слишком рано.

Напомним, что 10 января фигуриста доставили в больницу с пневмонией. Сейчас он находится в Коммунарке. Костомарова подключили к ИВЛ. Также ему  ампутировали стопы и несколько пальцев на руках. 

На прошлой неделе стало известно, что у спортсмена повреждена часть головного мозга.

Ранее на Piter.tv: Шнуров прокомментировал информацию о переезде в другую страну.

Фото: Телеграм / Evgenia Medvedeva

Теги: роман костомаров, спорт, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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