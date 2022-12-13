Фигурист Костомаров начал приходить в сознание

На прошлой неделе стало известно, что у спортсмена повреждена часть головного мозга.

Российский фигурист Роман Костомаров постепенно приходит в себя. Об этом сообщили РИА Новости.

Спортсмен начал двигаться. Врачи отмечают положительную динамику, но предупреждают, что выводы о состоянии пациента делать пока слишком рано.

Напомним, что 10 января фигуриста доставили в больницу с пневмонией. Сейчас он находится в Коммунарке. Костомарова подключили к ИВЛ. Также ему ампутировали стопы и несколько пальцев на руках.

На прошлой неделе стало известно, что у спортсмена повреждена часть головного мозга.

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Фото: Телеграм / Evgenia Medvedeva