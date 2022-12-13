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Шнуров прокомментировал информацию о переезде в другую страну
Сегодня, 17:50
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Шнуров прокомментировал информацию о переезде в другую страну

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Музыкант попросил не сплетничать.

Солист группы "Ленинград" опроверг информацию о переезде в другую страну. Он заявил ТАСС, что остается в России, а сплетни назвал фейком. 

В tg-каналах ранее появилась информация о том, что певец планирует эмигрировать и уже оформляет гражданство одной из европейских стран. 

Сергей Шнуров попросил журналистов не распускать слухи и проверять информацию. Он отметил, что не владеет недвижимостью нигде, кроме Москвы и Петербурга.

Ранее на Piter.tv: в Пулково вышли на работу агенты по гостеприимству.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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