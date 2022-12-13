Шнуров прокомментировал информацию о переезде в другую страну

Музыкант попросил не сплетничать.

Солист группы "Ленинград" опроверг информацию о переезде в другую страну. Он заявил ТАСС, что остается в России, а сплетни назвал фейком.

В tg-каналах ранее появилась информация о том, что певец планирует эмигрировать и уже оформляет гражданство одной из европейских стран.

Сергей Шнуров попросил журналистов не распускать слухи и проверять информацию. Он отметил, что не владеет недвижимостью нигде, кроме Москвы и Петербурга.

Ранее на Piter.tv: в Пулково вышли на работу агенты по гостеприимству.

Фото: Piter.tv