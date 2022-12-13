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В Пулково вышли на работу агенты по гостеприимству
Сегодня, 14:29
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В Пулково вышли на работу агенты по гостеприимству

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Они отвечают на вопросы туристов.

В Пулково запустили программу  "Агент гостеприимства 50+", в рамках которой на работу взяли людей старше 50 лет. Работники получили должность, суть которой – отвечать на вопросы пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Новым сотрудникам Пулково предстоит помогать гостям и пассажирам аэропорта ориентироваться в терминале: найти нужную стойку регистрации, киоск, зону предполетного досмотра, информировать о мероприятиях.

 Работники находятся на посту 4-6 часов, имеют гибкий график и бесплатно питаются. Главная задача агентов по гостеприимству – создавать более комфортную атмосферу в терминале.

К команде Пулково присоединились 15 человек старше 50 лет. Отметим, что вакансию предлагают людям, которые готовы к "работе на ногах".

Ранее на Piter.tv: в Пулково прокомментировали информацию о нарушении прав сотрудников.

Фото: Piter.tv

 

Теги: агенты по гостеприимству, помощь пассажирам, пулково, самолеты, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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