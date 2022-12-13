В Пулково вышли на работу агенты по гостеприимству

Они отвечают на вопросы туристов.

В Пулково запустили программу "Агент гостеприимства 50+", в рамках которой на работу взяли людей старше 50 лет. Работники получили должность, суть которой – отвечать на вопросы пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Новым сотрудникам Пулково предстоит помогать гостям и пассажирам аэропорта ориентироваться в терминале: найти нужную стойку регистрации, киоск, зону предполетного досмотра, информировать о мероприятиях.

Работники находятся на посту 4-6 часов, имеют гибкий график и бесплатно питаются. Главная задача агентов по гостеприимству – создавать более комфортную атмосферу в терминале.

К команде Пулково присоединились 15 человек старше 50 лет. Отметим, что вакансию предлагают людям, которые готовы к "работе на ногах".

Ранее на Piter.tv: в Пулково прокомментировали информацию о нарушении прав сотрудников.

Фото: Piter.tv