В Пулково прокомментировали информацию о нарушении прав сотрудников

С 1 марта в Пулково будут поощрять сотрудников, которые смогли продемонстрировать за отчетный период высокую степень вовлеченности в работу.

Работники Пулково написали письмо с жалобами о нарушении прав и интересов трудящихся гендиректору управляющей компании аэропорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Леониду Сергееву. Об этом рассказали в первичной профсоюзной организации СОЦПРОФ работников наземных служб ООО "Воздушные ворота Северной столицы". В своем письме сотрудники компании выразили обеспокоенность по поводу новой системы начисления премий, которая изменилась в марте. Специалисты переживают, что теперь, если они будут отсутствовать на рабочем месте более 50 часов в год, то лишатся 35 процентов зарплаты. Они отметили в жалобе, что уважительными причинами не является болезнь, учеба или отпуск.

В пресс-службе компании ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" прокомментировали ситуацию для Piter.tv. В организации отметили, что заработная плата сотрудников операционных служб аэропорта Пулково складывается из оклада и премий.

Поощрение, одной из мер которого является выплата премий, относится к сфере усмотрения работодателя (его прав) и применяется им в отношении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за их добросовестный эффективный труд (абзац 4 части 1 статьи 22 ТК РФ, часть 1 статьи 191 ТК РФ). Поощрительное премирование относится к числу прав работодателя, его условия, включая порядок выплаты и размеры премий, показатели премирования, определяются им самостоятельно, то есть являются исключительной прерогативой работодателя и зависят от его нужд, потребностей и финансово-экономического состояния. Пресс-служба компании ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Таким образом, с 1 марта в Пулково будут поощрять сотрудников, которые смогли продемонстрировать за отчетный период высокую степень вовлеченности в работу. На заседании Единого представительного органа работников нововведение единогласно было признано соответствующим требованиям трудового законодательства и локальным нормативным актам организации.

В компании напомнили, что сотрудники имеют льготы. Так, работники могут лечиться по ДМС в лучших клиниках города и области. Кроме того, специалистам выплычивают материальную помощь, если они оказались в тяжелой ситуации.

В 2022 году работникам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, была выплачена материальная помощь в общем размере 16 млн рублей, в том числе выплаты мобилизованным работникам. Пресс-служба компании ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

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Фото: Piter.tv